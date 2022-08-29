歌手李英宏因一首《台北直直撞》被樂迷認識，幫電影《誰先愛上他的》創作歌曲《峇里島》榮獲第55屆金馬獎最佳原創電影歌曲，創作功力一流；不過近日他受邀去台中Zero音樂節表演，卻與台下觀眾發生衝突，李英宏在臉書還原真相，是該男子在表演過程中不斷挑釁，讓他理智線斷掉，衝動地下台推該男子，他事後在社群平台上進行道歉。

歌手李英宏今（29）日在facebook發文道歉，他還原事情經過，表演途中台下有位男子不停對著他比中指，期間男子持續做不雅動作，演唱完兩首歌後李英宏詢問對方為何要對著他比中指，該男子回應：「因為沒比過」，李英宏勸說後繼續表演，表演空檔再次勸導希望能尊重表演者，並斥責對方行為，對方甚至故意用力挑釁做出不雅手勢，並對著台上叫囂，讓李英宏認為對方故意挑釁並干擾演出。

演唱到第六首歌該男子依舊有挑釁行為，一旁的觀眾已經有所不滿，甚至口出狂言，李英宏四度出聲勸告，對方則不悅的大聲回應，直到演唱最後一首歌，該男子再次比出中指挑釁，讓李英宏理智線斷掉，朝對方扔水瓶並罵了髒話，他衝下台時對方也越過舞台圍欄區衝向李英宏，這時工作人員和警察前來制止將該男子拉出場外。

後續主辦單位轉達該名男子喝醉，李英宏仍大度道歉：「在此跟主辦方以及現場的朋友們致歉，因為台下一名觀眾的不斷挑釁，我最終以不理性的方式回應，十分的不恰當。」