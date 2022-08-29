立法院三讀通過規定微型電動二輪車應經審驗合格、懸掛牌照。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市警察局沒入的拼裝微型電動二輪車。（市府提供／洪榮志台南傳真）

部分民眾與外籍移工騎乘拼裝微型電動二輪車，時速往往超過法定限速的25公里，導致肇事頻頻，危及用路人的安全。鑑於立法院今年4月已三讀通過，規定微型電動二輪車應經審驗合格、懸掛牌照，並投保強制汽車責任險，相關罰則將於10月上路；台南市警察局在新法執行前的空窗期，率全台之先加強取締拼裝微型電動二輪車，一經查獲直接沒入，請民眾勿心存僥倖。

電動車的種類眾多，到底什麼才是拼裝微型電動二輪車？市警局表示，依據《道路交通管理處罰條例》第69條規定，「微型電動二輪車」是指經型式審驗合格，以「電力」為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重不含電池在40公斤以下，或車重含電池在60公斤以下的二輪車輛。

市警局表示，微型電動二輪車一旦「未經審驗合格」或是「含電池車重60公斤以上」則視同拼裝車，將依道交條例第12條1項2款舉發並沒入；如果微型電動二輪車的行車時速超過27.5公里則屬改裝車，可依道交條例第72條之1（超速）及第72條第2項（改裝車）舉發。

市警局指出，部分店家為了牟利，以化整為零的方式，進口大陸製不良零組件，拼裝後再以低價販售給外籍移工或民眾騎乘；這類拼裝車不僅沒有安全保障，時速甚至還能破百。據市警局近3年的統計，全市微型電動二輪車的交通事故中，外籍人士占1／4以上。

市警局強調，立法院已於今年4月三讀通過，規定微型電動二輪車應經審驗合格、懸掛牌照，並投保強制汽車責任險，相關罰則將在10月上路。目前警方已加強火車站、工業區路段的拼裝車稽查，針對沒有審驗合格的微型電動二輪車，均依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第2款沒入；經統計，從今年6月14日執行至今，總計查扣沒入拼裝微型電動二輪車共63輛，另查出改變電子控制設備有40輛。

市警局為有效降低外籍人士騎乘微型電動二輪車的交通事故，除針對擅自改裝、未戴安全帽及酒後駕車等行為加強查緝外，市警局外事科還設計中、英語及越語、泰語、印尼語等5種語言的文宣，向轄內外籍移工、仲介及雇主等宣導；文宣列舉常見的違規態樣，提醒騎乘微型電動二輪車時，應遵守「三不三要」（三不：不酒駕、不使用手機、不改裝車輛；三要：要戴安全帽、要登記掛牌、要投保強制責任險），保護自己也保護他人，共同維護交通安全。