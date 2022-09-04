台南市安南區1棟越南移工宿舍3日凌晨1時許發生移工喋血案，警調查命案起因竟是2男為搶奪陳姓女移工引起，越南籍移工潘姓男子與團姓男子為了陳女在電話中互嗆，團男當晚持開山刀衝入潘男宿舍房間，將其剖腹殺害，警方3日僅逮獲阮姓、黎姓2名共犯，4日先將2人依照殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，團男聞風逃逸，警方追捕1日1夜仍無所獲。

台南市安南區8月22日才發生殺警奪槍案，2殉職警遭歹徒持摺疊刀刺殺慘死，3日再發生持刀砍殺命案，31歲的潘姓男移工與32歲的團姓男移工，為了40歲的陳姓女移工，在電話中互嗆，引發殺機。

據了解，40歲陳女離婚育有2子，她與團男曾是男女朋友，2人今年5月分手，陳女7月隨即交往潘男，引來團男不滿。團男與潘男3日凌晨零時許在電話中感情談判，彼此破口大罵，團男隨即帶著同為21歲的阮男與黎男，3人共騎電動機車前往潘男宿舍尋仇，留1人門口把風，2人上樓。

團男持刀衝入潘男房間，對潘男一陣砍殺，其中1刀從胸膛到腹部，長約30公分，造成潘男肚破腸流，當場慘死。

3人犯案後各自逃回宿舍，倪男與阮男隨即遭警方鎖定逮捕，團男回到宿舍時，看見家門口已有陌生警車巡邏，心生警覺，沒有回家直接轉向逃逸到外縣市。

黎、阮兩人落網後矢口否認涉案，警方先將2人依照殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，鎖定團男為主嫌，正發動追捕，要將人緝捕歸案，但漏夜追查仍無所獲。