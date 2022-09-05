九族文化村9月起，推出《秋收》平安感恩季。（九族提供／廖志晃南投傳真）

中秋節連假，九族文化村推出2人同行1000元入園優惠，而且日月潭纜車不限次搭乘，民眾免預約，直接至現場購票，人人享有超殺優惠。

九族文化村經理黃瑞奇表示，9月起園區推出《秋收》平安感恩季，揭開秋季旅遊新篇章，民眾造訪九族可體驗所有遊樂設施，還能觀賞平安感恩季限定演出的原民歌舞秀、換上各族盛裝，深度體驗最道地的原民文化饗宴之旅。

《秋收》平安感恩季，感謝蒼天賜予豐盛的收穫，並透過祈福儀式，讓所有出入九族文化村的族人與遊客，都能平安幸福；園區定時在大門、文化廣場、排灣族部落和九族廣場，舉辦迎賓祈福、秋收感恩節目，讓大家遊園同時，感受到滿滿的祝福。

黃瑞奇表示，九族門票延續暑假限定的超殺優惠，繼續配合交通部觀光局悠遊國旅專案，民眾平日入園前，上「台灣好樂園」網站預約九族文化村入園門票，即享3折超殺優惠，再享日月潭纜車當日100元超值加價購。