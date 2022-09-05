台南大內區走馬瀨農場規畫每天3場的烏克蘭魔術特技秀，連假期間更是加碼演出哈薩克飆馬特技秀。（走馬瀨農場提供／李俊淇台南傳真）

中秋連假去哪玩？和親友一起在郊外露營賞月、烤肉吃月餅，再愜意不過了。台南大內區走馬瀨農場除了規畫中秋相關特別體驗活動，在連假期間，凡是姓名中有中、秋、節三個字(同音亦可)，即可免費入園，同行的親友，也可享有門票150元優待票。

台南市農會總幹事吳嘉仁表示，在9月9至11日期間，凡是姓名中有中、秋、節三個字（同音亦可），本人憑身分證件即可免費入場，同行的親友，亦可享有門票150元優待票入園的優惠。同時在連假期間入園露營的遊客也可享有營位費350元的優惠價，讓大家到農場邊露營邊烤肉，度過悠閒的中秋假期。

走馬瀨農場場長許哲鳴表示，現場也規畫了相關的體驗活動，在鄉村劇場特技秀表演前舉辦剝柚快手活動，看看誰才是最厲害的剝柚達人、另外還有中秋夜觀月，讓專業的導覽老師透過望遠鏡帶您一窺中秋的月亮。

而農場內可以住宿、露營，同時也擁有多元的遊憩設施，如單車、高爾夫打擊練習、射箭、腳踏船、碰碰船、遊園車，能讓遊客享受一日遊之旅遊樂趣。

除了每天3場的烏克蘭魔術特技秀，連假期間更是加碼演出哈薩克飆馬特技秀，讓遊客感受遊牧民族的飆悍，表演時間為上午場11：30、下午場14：30。