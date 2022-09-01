去年西拉雅趣飛車獲得銀獎的民眾，獲得８萬元獎金。（西拉雅國家風景區管理處提供／李俊淇台南傳真）

民眾利用創意造車，在走馬瀨農場展現飆技。（西拉雅國家風景區管理處提供／李俊淇台南傳真）

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處即將舉辦第9屆「西拉雅趣飛車」，即日起至9月23日受理報名，總獎金高達45萬元，其中冠軍可獨拿20萬元高額獎金，而前35隊只要報名完成賽事則有5000元的交通補貼，將吸引全國各路好手展現飆技。

「西拉雅趣飛車」至今邁入第9年，將在11月6日點燃賽事，讓民眾一起造車、甩尾走馬瀨農場，今年更規畫「選手之夜」活動，讓選手們可以感受在走馬瀨農場大草原上品嚐美食、聆聽音樂的愜意夜晚。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，飛車活動即日起至9月23日受理報名，總獎金高達45萬元，共有11個獎項，冠軍得主更可以抱回20萬元的高額獎金，前35隊報名並完成賽事的隊伍可獲得新臺幣5000元的交通補貼，歡迎各路創意達人、造車好手、賽道狂人組隊來參加。

徐表示，今年以「仙境。西拉雅」為主題並應用在造車創意之中，參賽者們融入西拉雅轄區內具有「仙境」元素進行設計，無論是融入風景、當地美食、溫泉及人文風俗，將飛車打造成心目中最仙的西拉雅。

活動當天除了充滿速度與刺激的飛車賽事，周邊也有大型戶外彈跳氣墊、草原親子活動、南台灣知名餐車及熱鬧樂團表演，歡迎大朋友小朋友一起參與。此外，10月舉辦「趣味造車暖身賽」，將邀請6至12歲的小朋友前來發揮創意打造獨一無二的無動力小車。