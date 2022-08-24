「悠遊國旅振興方案」自7月15日上路後，民眾對「個別旅客住宿優惠」的使用熱度維持高檔。由於此優惠在預算用罄即提早結束，交通部觀光局依據目前優惠房間數使用率推算，宣布活動最終日將提前至9月8日，提醒民眾把握時機享用住宿優惠折抵。

觀光局說明，此次悠遊國旅振興方案包括「團體旅遊補助」、「個別旅客住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」，實施期間為7月15日至12月15日，但個別旅客住宿優惠為先住宿先折抵，預算用罄即提早結束，因此將在預估經費用罄前2周公布於官網上。

觀光局對此在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號，顯示個別旅客住宿優惠房間數使用情形供民眾參考。隨著燈號在15日轉為使用過半的「黃燈」、23日亮起使用超過7成的「紅燈」，觀光局以民眾使用熱度估算，預期可補助的優惠房間數在9月8日將提前使用完畢。

觀光局表示，個別旅客住宿優惠反應熱烈，旅宿業者參與也相當踴躍、達逾9800家，超過前年安心旅遊的9500家。對此提醒民眾，若打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約規定辦理。

此外，觀光局也指出，悠遊國旅振興方案的「團體旅遊補助」及「觀光遊樂業入園優惠」仍持續進行中，目前仍為實施至12月15日不變，歡迎民眾參團出遊或至遊樂園享用入園優惠遊玩。