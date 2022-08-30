將來銀行自3月底開業以來話題連連，端出的活儲利率最高3.1％、刷卡回饋最高5％，及信貸利率最低1.58％起三大神級回饋，更是廣受網友好評，將來銀行因此拍板延長三大優惠至年底。

將來銀行5月端出優利活儲最高3％、刷卡回饋最高5％等超殺優惠，7月更將優利活儲利率提高到最高3.1％，屢次引起市場驚喜，而優惠利率原訂於8月底到期，因將來銀行觀察到「將將粉」們接二連三表達「期盼再延長」的聲音，決定不囉唆，優惠直接延長到年底，讓網友大呼超佛心。

更有網友表示，將來銀行每波行銷活動還超級大方，無論是不定期快閃推出的新戶點數回饋加倍活動，或是8月下旬與全支付合作，推首萬名完成將來銀行帳戶綁定全支付即回饋200全點的秒殺活動，都是市場上極罕見的大方回饋，大呼今年「最神數位帳戶」已無懸念，且既然時常有突發的驚喜已經成為將來銀行的「行銷常態」，呼籲尚未開戶者早開早享受，盡早取得將來銀行接下來的各項超殺回饋。

另一點值得注意的是，全支付上週宣布與將來銀行帳戶的綁定回饋，將來銀行提供的上萬名額即快速遭「秒殺」，且面對瞬間湧入的龐大流量，將來銀行的流程與體驗卻順暢無比，充分展現強大的系統韌性。

據將來銀行官網最新公告，將來銀行主帳戶提供活儲6萬元（含）內利率3.1％，逾６萬元至30萬元（含）利率1.3％，超過30萬元利率0.8％且額度無上限的優惠；無腦刷「將將卡」回饋最高5％，且即使央行升息，信貸利率仍維持最低1.58％起的佛心利率，而跨行轉帳66次，跨行提款6次免手續費優惠同樣延長至年底。