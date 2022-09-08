四川瀘定6.8級地震 目前已致82人遇難 11:222022/09/08 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統計到8日上午8點，四川6.8級瀘定地震已導致82人不幸罹難。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸央視報導，統計截至8日上午8時，5日在四川甘孜州瀘定縣發生的6.8級地震已造成82人死亡，其中甘孜州瀘定縣46人死亡、雅安市石棉縣36人死亡，地震還造成35人失聯、270餘人受傷中有危重傷4人與重傷62人。 四川瀘定6.8級地震 已造成74人遇難 四川強震66死 蔡英文致哀慰問 四川瀘定地震瞬間 母貓熊帶著2孩飛奔室外避險 #四川 #死亡 #甘孜州 #6.8 #82 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 四川甘孜瀘定規模6.8地震 已超過30人罹難 16:362022/09/05 兩岸 中國四川瀘定縣規模6.8地震 增至46死16人失蹤 04:022022/09/06 兩岸 四川瀘定強震66人罹難 蔡總統致哀 04:102022/09/07 全球財經 中秋後單日恐破5萬例 重複感染已31死 04:102022/09/08 生活新聞 四川瀘定地震3級以上餘震13次 最大4.5級 10:092022/09/07 兩岸 四川甘孜6.8強震逾30死 習指示全力救援 04:102022/09/06 產業財經 四川甘孜地震早已傳聞地震跡象 酷熱地火四竄「巨震可能在後頭」 07:112022/09/06 兩岸 四川甘孜地震 部份通信中斷、多條道路坍方 17:102022/09/05 兩岸 陸國家航天局急調逾10衛星 馳援四川地震災區 20:032022/09/06 兩岸 四川發生規模6.8地震 重慶、成都搖晃明顯 13:312022/09/05 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。