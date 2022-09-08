據大陸央視報導，統計截至8日上午8時，5日在四川甘孜州瀘定縣發生的6.8級地震已造成82人死亡，其中甘孜州瀘定縣46人死亡、雅安市石棉縣36人死亡，地震還造成35人失聯、270餘人受傷中有危重傷4人與重傷62人。