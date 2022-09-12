中央流行疫情指揮中心表示，上周共完成174例本土個案基因定序，其中88例為BA.5，佔比50.6％。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，相較於前兩周BA.5佔比4成上下，目前已經超過一半，顯示BA.5成為國內主流變異株，但沒有快速完全取代BA.2，而是互相消長，代表國內感染過BA.2的防火牆還在，疫苗也還有保護效果。

指揮中心公布上周本土個案基因定序結果，BA.5個案再增88例，多數集中在北部（45例）和中部（34例），其他分別是南部8例、東部1例；其中兒童及青少年佔15例，其餘73例為成人。

羅一鈞說明，新定序88例BA.5本土個案中，包括一例重症死亡個案，為國內第2例經基因定序BA.5的死亡個案；為9月9日公布的60多歲女性死亡個案，未接種疫苗，有糖尿病、中風等慢性病史，長期臥床，8月30日快篩陽性，就醫檢查有肺炎，住院使用瑞德西韋、抗生素等藥物治療，9月1日因新冠肺炎併呼吸衰竭死亡，檢體經定序結果為BA.5，是國內第二例BA.5死亡個案。

據指揮中心統計，截至目前累計檢出324例BA.5、4例BA.4、2379例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。