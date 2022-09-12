清冠一號公費給付政策大轉彎，前衛福部長陳時中遭藍營批評為地下部長，介入政策調整。現任衛福部長薛瑞元今天再次回應指出，此事純屬外界臆測，根本是編故事想像。

薛瑞元表示，關於清冠一號爭議，我們是在第一版編出去後，接收到很多中醫藥界的回饋，衛福部在接收到意見後馬上開會討論，決定採取中醫界的看法，把一些原先認為是症狀的，認定為適應症，因此新版本又加入三個適應症，過程與陳前部長一點關係都沒有，自己最近也沒跟陳時中談論疫情。

除清冠一號爭議之外，薛瑞元今天也駁斥台北市長柯文哲所稱，政府阻擋BNT一說，他強調政府本來是直接與BNT接洽，打算直接購買，但到了最後一刻因為「某種因素」，變成BNT方不願與我國簽約。

薛瑞元說，接下來包含台積電、慈濟、永齡基金會都願意以民間捐贈的方式來購買BNT，但因為BNT屬於EUA的疫苗，很多時候需要政府出面保證，包含疫苗救濟的部分，需要讓購買人免責，隨後政府也充分與這三家民間企業合作，共同與BNT、上海復星談，政府從來沒阻擋過，反而是互相協助，讓BNT在最短的時間內近來台灣讓國人施打。

政府洽購BNT疫苗採購時程。(指揮中心提供)

針對在野黨日前抨擊，台灣未積極籌備BA.5疫苗採購，薛瑞元也澄清，莫德納原廠已經說明，目前BA.5疫苗就只供應給美國，也只提供相關資料給美國，就算是日本政府，也都只拿到部分的資料，不足以進行審查，進度與我國相當，莫德納公司也說，將來若能釋出，定會與我國政府保持聯繫。

至於我國最快何時才能買到BA.5疫苗？薛瑞元坦言，相關購買期程，是由對方（莫德納）來決定，而非我國政府。