慈濟慈善基金會執行長顏博文10日接受媒體專訪，提到去年許多工商大老想買疫苗，都被政府勸阻無果，也勸他也不要浪費力氣，讓時任衛福部長的陳時中成為箭靶，資深媒體人周玉蔻今在臉書批慈濟編造假故事攻擊陳時中，還砲打證嚴法師，指她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師為上人，但一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子？對此，慈濟基金會今發聲明表示，證嚴法師對疫苗的採購是本著慈悲為懷的心，好事要共同成就。

慈濟今（12）日發聲明指出，證嚴法師對於去年和台積電及永齡基金會合購1500萬劑BNT疫苗，是本著出家人慈悲為懷的心，秉持著人道精神的情懷，救人如救火，期待疫苗能早日施打，穩定國內疫情，保護國人健康，基於「好事要共同成就」的立場。

慈濟基金會今針對去年疫苗申購案發聲明稿。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會表示，去年購買BNT疫苗是各界的期待與多方的支持，才能一一解決過程中的各項程序與問題，感恩政府流程上依法協助，同時也感謝總統蔡英文成就圓滿此事。

慈濟基金會說，基於「人道情懷，以愛為本」的初衷，民間組織採購的1500萬劑BNT疫苗已圓滿落幕，盼早日遠離災疫。