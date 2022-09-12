傳統市場價格親民，受到不少婆媽青睞，一名男網友表示，在傳統市場看到賣冰棒攤商，布條掛「30周年歡迎試吃，每支1元」，但實際上卻是一支10元，他認為老闆公然詐騙，將其PO上網提醒大家要注意，貼文引發逾6千名網友關注，不少人說「這是試吃只要1元，是多年的老把戲了」。

原PO近日於臉書社團《爆料公社》指出，新北市土城區延吉街的傳統市場，一個賣冰棒的攤商，掛布條寫「好大冰棒，30周年歡迎試吃，每支1元」」，跟老闆結帳卻變成一支10元，令他不滿直呼老闆「騙人」。

貼文吸引逾6千名網友討論，「跟你玩文字遊戲啊！你跟老闆說我現場試吃，一支1元的就好」、「很久的梗了，試吃一支1元，帶走一支10元，很多人拿了不好意思就掏錢」、「試吃1元老把戲了」、「這已經好多年了！那是試吃才有一支1元」、「之前在樹林也看過，要結帳變成10元，我傻眼，直接說不要走人」。

留言中也有人直言，「1元的你敢吃？光成本就不夠」、「怎可能有1元的，想也知道」、「1支1元，我是不太敢吃啦」、「好奇1元的冰棒長怎樣」、「你貪小便宜嗎？想也知道怎可能1塊錢？」