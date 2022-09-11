美國聯準會加快升息腳步，市場普遍預期9月會再升息3碼，使得美元持續走強衝破110大關，《日經中文網》以「美元走高成為世界經濟的重壓」為題發表文章，分析美元升值的歷史與新興國家的危機互為相關。

報導指出，美國上次發生高通膨是在1980年代，時任聯準會主席保羅沃爾克（Paul Volcker）不顧經濟衰退，採取了激烈的貨幣緊縮政策，結果美元走強和美國利率上升，誘發中南美國家的累積債務危機。

回顧當時美國升息、美元迅速升值，發展中國家的美元債務償還負擔加重，再加上經濟衰退及資源價格下跌，陸續有國家陷入償還困境，這還波及到銀行的資本問題，持續動搖整個80年代的國際金融。

緊接著在1990年代中期，美國為防止通膨升息，引發了墨西哥貨幣危機，後來的亞洲金融危機也多是與美元掛鉤的貨幣，美國的強勢美元政策為危機埋下了伏筆。

報導提到，美元升值如今也成為世界經濟的重壓，原因在於，新興國家依賴國外資金，債務不斷膨脹，根據國際金融協會（IIF）數據，新興國家官民的債務截至2022年3月底達到98.6萬億美元，在短短1年裡增加了1成；另根據世界銀行統計，新興國家和發展中國家的官民債務，截至2020年為國內生產總值（GDP）的207％。

很多新興國家努力改善對外收支和累積外匯儲備，但也引發了危機，比如斯里蘭卡陷入債務違約等，報導警告，隨著美元升值和美國升息時間越長，危機將越嚴重，世界銀行提出示警，強調很多新興國家和發展中國家債務高，在經常收支赤字的雙重作用下，經濟復甦恐進一步放緩。