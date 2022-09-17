陳時中今(17日)前往西湖市場掃街拜票

民進黨立委高嘉瑜今(17日)上午陪同黨台北市長參選人陳時中，到西湖市場進行掃街拜票時，疑似身體不適，突說「我現在超想吐」、「我等一下可能會吐出來」。

從直播畫面中可見，高嘉瑜在跟民眾合照時疑似身體不適，表示「我現在超想吐」、「我等一下可能會吐出來，你們不要介意」；接著她突然彎腰作嘔、頻頻拍胸舒緩不適感。

此時一旁媒體見狀也關心高嘉瑜，「委員還好嗎？」「身體怎麼了、要喝水嗎？」高嘉瑜則是回應，「我剛在基隆已經吐了一次，不好意思，我今天有點頭暈，有點想吐，不好意思不要一直拍我，趕快去拍陳時中，剛剛嘔吐的千萬不要放出來，我就暈車，我頭好暈」。話一說完，她仍趕緊跟上掃街團隊的隊伍。

高嘉瑜事後在臉書談到，今天早上身體不適，飛車往返基隆公祭，途中上吐下瀉，再趕回內湖737市場、西湖市場陪同阿中部長掃街拜票，但看到熱情的鄉親朋友們，身體就好多了，謝謝大家關心。