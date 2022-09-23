今年選舉頗為特別，無論中部、南部、東部，藍綠選情相對穩定，使得選情熱不起來，因此過去地方選舉「決戰中台灣」的布局，今年反而變成「決戰北台灣」，藍營力圖收復失土，綠營力圖光復首都，雙方都有輸不得的壓力。然而，相較於藍營推派老成持重人選，綠營提名的人選卻相對富爭議性，甚至有涉及黑道、攬包工程、偷工減料等種種質疑，使得民進黨選情陷入被動。

綜觀藍綠北台灣布局，國民黨提名人選雖未有讓人眼睛一亮的表現，但也沒有多大的缺失。新北侯友宜聲望日隆，連任幾無懸念；台北蔣萬安四年前已有推舉聲浪，如今參選眾望所歸；基隆謝國樑和竹市林耕仁皆屬地方型政治人物，雖然在聲量表現上未必亮眼，但在地方陸軍經營上有顯著優勢；而桃園張善政更是具行政院長經歷，雖然過去經歷使他還不習於選舉上的政治攻防，但就形象、能力與勝選機率上，咸認是朱立倫的黨中央所下的一步好棋。

反觀民進黨在北台灣卻接連自爆。桃園原提名林智堅，因論文爭議已退選，然而論文陰影始終籠罩在當初「全黨力挺林智堅」的民進黨上。桃園儘管緊急「堅下鵬上」，鄭運鵬的選情仍不容樂觀；而新竹的林智堅指定接班人沈慧虹，更是受到林智堅的直接衝擊。近期桃園八德羽球場天花板崩塌，被網友與林智堅的新竹棒球場類比，展現民進黨既無誠信、更無政績，讓選情雪上加霜。新北林佳龍從台北看新北，沒準備好選新北，選情告急而喊出「新北發大財」的類韓國瑜口號，更讓他顯得不倫不類。台北陳時中更是話題十足，頻繁失言的陳時中被封為「幹話王」，近期以免治馬桶影片為高峰的高度爭議，更讓陳時中在網路年輕選民的討論中淪為笑話一則。而基隆的蔡適應則被質疑團隊親信有包政府工程、甚至有黑道介入可能，再加上論文抄襲與基隆高中校友造假爭議，更使得民進黨疲於奔命。

商品最好的包裝，就是品質本身；同樣的，無論公關公司再怎麼形象塑造，如果本身就是個歪瓜劣棗，也遲早躲不過民眾雪亮的眼睛。即便民進黨再怎麼提出多起對國民黨與民眾黨的論文爭議試圖反擊，但在民進黨全黨不僅誠信崩壞、政績也遭質疑的情況下，僅剩鞏固基本支持群的效果。正因提名策略錯誤、提名人選欠佳，使得民進黨北台灣攻勢陷入困局。

（作者為國民黨青年團前總團長）