Q：9月13日美國公布8月份CPI數據，未季調CPI年率8.3%，超出市場預期的8.1%，數據發布後美元指數突破109大關，非美貨幣跌幅超過1%，除了美元獨強外，美股也應聲下跌，通膨不減，後續該怎麼看？

A：下半年度開始，市場聚焦在美國通膨是否減緩，七月份的數據結果稍降，市場原本預期八月通膨數據也有機會減緩，但事與願違，美國八月CPI公布結果8.3%，高於市場預期，這也表示美聯儲在九月份升息會議，升息三碼只是基礎，甚至有可能升息四碼。

在八月份CPI發布後，美元指數直接沖破109大關，非美貨幣下跌，除了匯市衝擊外，股市也殺聲隆隆，納斯達克指數跌幅超過4.5%，小道瓊下跌3.5%，此次通膨數據將直接影響到九月底FOMC決策。

盤勢急跌需要以時間換空間，消化市場情緒，從日期上推估，較有可能的轉機點落在九月二十二日FOMC發布，在此之前，通膨加劇，美聯儲加大升息力度，美元獨強，美股下跌將會是未來幾日常態，投資人順勢操作即可。

三月份升息至今已經半年，但通膨一直沒有改善，新一波的金融風暴已經來臨，一旦質疑美聯儲聲浪變大，股市下跌絕對不僅於此，美元則會面臨拋售潮，形成股匯雙殺局面。

雖然通膨不止，但美聯儲升息四碼不會輕易出手，升息是美聯儲最後王牌，假使加大力度升息，但通膨仍未下降，將加深市場疑慮，甚至把美股、美元推入絕境，加速股匯雙殺形成。目前來看，殺傷力最小的做法還是放消息，展現降通膨決心，能拖則拖。

整體來看，到月底FOMC前美元強、美股弱，是接下來短期走勢，量化寬鬆帶來繁榮假象，已經開始泡沫化，無論是美國、歐洲、日本、中國哪個地區先破滅，全球經濟都無法倖免，投資人還須謹慎以待。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1151期》)