美國總統拜登為抑制油價抗通膨，3月底宣布史上最大戰略儲油（SPR）釋出計畫，但美國能源情報署（EIA）指出，美國SPR水位已降到歷史低點，也是自1983年以來，戰略儲油量首次低於商業儲油量。一旦爆發石油危機，美國面臨沒有儲備緩衝的風險。

EIA於21日指出，在截至9月16日當周，美國SPR減少近700萬桶，僅剩約4.27億桶，為1984年來新低。

美國能源部19日指出，自拜登3月31日授權6個月內釋出多達1.8億桶至今，美國的戰略石油儲備已提領1.55億桶原油，等於每天釋出近90萬桶，占全球原油需求將近1％。

能源部19日表示，打算11月再出售1,000萬桶SPR，這意味原定到10月底為止的美國史上最大SPR釋出計畫還將延長。

拜登動用緊急授權釋出SPR，目的在壓低油價，緩解民眾通膨壓力。此舉確實達到若干化解民怨效果，尤其在11月期中選舉將屆的關鍵時刻。

根據全美加油站汽油價格追蹤平台GasBuddy，過去3個月美國汽油均價，從6月中旬的高點每加侖5.03美元降到3.66美元。

但美國SPR水位降到歷史低點，一旦爆發原油供應危機，美國的緩衝空間所剩無幾。幾個迫在眉睫的能源供給威脅，包括歐盟對俄羅斯原油下的進口禁令於12月5日生效、七國集團（G7）達成對俄國原油價格設上限的共識，這對俄國原油供給有何影響還不得而知。

此外石油輸出國家組織（OPEC）一再放話，一旦油價走跌就要減產，事實上9月初就有此舉動，日產量象徵性減產10萬桶。

國際能源總署（IEA）預期，到了明年2月，俄羅斯原油日產量僅190萬桶，低於入侵烏克蘭前的水準。

前美國商務部官員澤梅克（Alexander Zemek）投書媒體警告，拜登上任還不滿2年，釋出的戰備儲油比過去歷任美國總統釋出的總和還多，SPR水位降到1984年來最低，拜登急速消耗SPR已形成國安問題。