通膨肆虐，美國聯準會（Fed）大舉升息浮現經濟前景隱憂，國際貨幣基金（IMF）示警，若通膨持續高漲，對窮人來說則是一場悲劇後果，除非各國央行能成功抑制通膨，否則明年經濟情勢只會比今年更加艱困。

CNN報導，IMF總裁喬治愛娃（Kristalina Georgieva）表示，如果通膨居高不下將會傷害最脆弱的族群。她說，對經濟狀況較佳的族群而言，食品和能源價格的上漲只是帶來些許的不便，但對窮人來說，卻是一場悲劇，因此在打擊通膨的同時，必須將窮人放在第一位。

然喬治愛娃補充，「全球央行別無選擇，只能持續升息來對抗通膨」。她說，財政政策能夠給予民眾援助，但同時也會變成貨幣政策的阻力，需求受到刺激，助長價格攀高，接著則必須進一步縮緊貨幣政策，「擺在我們面前的首要問題是如何恢復成長，而讓價格回穩是一個關鍵條件」。

「今年很艱困，明年會更艱困」喬治愛娃指的是疫情中仍未趨緩的供應鏈問題，以及俄烏衝突導致食品、能源價格上漲，生活成本大幅攀升。她預期明年經濟復甦的可能性很低，因為衝擊一波接著一波，新變種病毒的出現加劇疫情反覆，而其他專家則認為俄烏衝突短期內不會結束。

另外，被問及義大利和瑞典右翼政黨支持度高升，喬治愛娃坦言她對人民的憤怒不感到意外。她表示，「他們被關在家裡數月之久，並看見物價驚人的上漲，這也是為什麼我一直告訴決策者要考慮周全」。