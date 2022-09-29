聯準會強力升息的壓力，台股今年來走勢一路向下。股市走跌，一方面使股票型基金面臨淨值下滑，另一方面也讓不少投資人選擇暫時將資金撤出觀望。這使得整體台股基金規模今年來縮水，多數基金公司規模亦隨之大幅萎縮，但值得注意的是，逆境中也有基金公司受到投資人信任，帶動規模不減反增。

根據投信投顧公會最新統計，8月底全體台股基金規模3,549億元，規模前五大基金公司合計2,066億元，市占率近6成，幾乎主導整個台股市場。受到股市下跌影響，全體台股基金今年來規模減幅15％，前五大基金公司僅有統一投信規模逆勢正成長，其他基金公司規模減幅約一成至二成不等。

在基金淨值隨著股市走跌的背景下，統一投信台股基金規模能逆勢成長，歸功於團隊長期的穩健績效，帶給投資人信心，願意逢低買進。檢視五大基金公司台股團隊績效，依晨星統計，近一年加權指數跌幅17％，統一投信台股團隊平均15％的跌幅是難得小於指數跌幅的公司，若拉長至近二年來看，即使累積報酬率被今年跌勢吃掉不少，統一投信台股團隊仍有33％的正報酬，居各公司之冠，也勝過加權指數的12％。

進一步看淨申購數據，統一投信旗下多檔台股基金皆獲得資金淨流入挹注。以台股一般型及科技型的雙旗艦基金－統一黑馬及統一奔騰基金為例，今年來截至8月底，淨申購分別達35億元及18億元，雙雙位列位列全台股基金市場淨申購前10名。另一檔長青樹統一大滿貫基金，今年來也有逾12億淨流入。

根據法人統計，過去三十年來，台股7成時間處於上漲，且從來沒有連續兩年下跌，具有「牛長熊短」特性，可作為長期投資的核心部位。因此，在難得的熊市下跌年，更應該選擇長期績效優異的台股團隊，視個人資金能力，勇敢逢低買進，或是堅持定期定額不停扣。

展望台股後市，統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美國聯準會為打擊通膨、加快升息步調，是近期全球股市修正主因，台股也加速趕底反映此利空。但通膨回落趨勢不變，另外，目前台灣多數廠商正在加快去庫存，預計庫存調整將在今年第四季至明年第一季落底，現階段是逢低擇優分批布局的時刻。投資方向上，陳釧瑤建議可留意三大方向：新產品推出、新平台應用、新能源趨勢。族群看好蘋果供應鏈例如光學與組裝等、車用電子零組件、受惠伺服器新平台升級的供應鏈、第三代半導體、綠能相關等。

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