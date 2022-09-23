周四歐洲股市重挫近1.8%，聯準會再次大幅升息以對抗居高不下的通膨，並暗示後續可能還有強力升息的動作，使經濟衰退的擔憂加劇。

周四泛歐STOXX 600指數收跌1.79%，報399.76點，跌破了400點整數關卡，並創下2021年2月以來新低。對利率敏感的科技股和房地產股分別重挫超過4%，表現最疲弱，房地產股更創下逾2年新低。

聯準會周三宣布今年以來連續第三次升息75個基點，並暗示將進一步升息。聯準會主席鮑爾在會後記者會上坦承，如果央行必須繼續激進地收緊政策，美國經濟有可能衰退，「沒人知道這個過程是否會導致經濟衰退，以及如果會，那麼衰退會有多嚴重」。他並表示，經濟要實現軟著陸將非常具挑戰性。

本周市場不得不迎來了數個央行決議，包括瑞典、瑞士、英國央行的鷹派舉措，以及日本突然出手干預匯市，以拉抬跌跌不休的日圓。

HYCM 首席市場分析師Giles Coghlan表示，周四歐股大跌是昨晚聯準會會議的後果，市場正試圖消化過去24小時內所有的央行行動。股票交易員看見到處在升息，不僅是美國，還有英國和歐洲，實在沒有什麼值得振奮的事。

歐洲央行理事會成員Isabel Schnabel表示，利率需要繼續升高，即使歐元區正面臨經濟衰退，因為通膨仍然太高了。

STOXX 600指數料將連跌第二月。由於俄烏戰爭阻礙天然氣輸送，歐洲正努力應對能源和生活成本危機，而因為今年冬季可能停電限電，分析師預測歐元區將陷入較深的衰退。

周四公布的數據顯示，歐元區9月消費者信心指數較8月下滑3.8點，惡化程度超乎預期。

La Banque Postale Asset Management策略師Xavier Chapard表示，近期內我們對歐元區股票看法非常悲觀，因為今年冬季它們在能源和地緣政治方面將面臨巨大風險。

其他主要股市方面，倫敦富時100指數下挫近1.1%，英國央行宣布升息50個基點，並表示儘管經濟正走向衰退，但該央行仍將繼續對通膨採取必要的強力應對措施。

德國DAX指數收跌1.84%，法國CAC 40指數跌1.87%，義大利富時MIB指數收跌1.07%。

焦點股方面，旅遊休閒股大跌3.2%，雅高（Accor）重挫6.9%，此前摩根大通以獲利能力堪憂為由調降該法國酒店集團股票評級至「減碼」。

薩瓦德爾銀行（Sabadell）逆勢勁揚5.0%，該西班牙銀行旗下支付事業收到法國Worldline、義大利Nexi和美國Fiserv的指示性投標（indicative bid），據悉該事業估值最高達4億歐元（約3.9364億美元）。