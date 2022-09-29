俄烏戰爭、全球高通膨及疫情在在衝擊各行業經濟，但台中中科園區營業額逆勢成長，繼去年創下兆元營業佳績，今年上半年營業額達5714.84億、較去年同期成長幅度達18.37％，且園區就業人口數達5萬3416人、也比去年同期成長4.78％；而截至今年8月底，中科新增投資案已達14家，投資金額191億多元。

中科園區管理局指出，中科在2022年上半年的貿易總額為4628.23億元，比2021年同期增加 928.14億元，成長幅度為25.08％；而園區就業人數達5萬3416人，比2021年同期增加2435人，成長幅度4.78％；在全球經濟飽受衝擊的環境中，中科不畏國內外壓力，展現亮眼成績。

若針對園區內的主要產業做分析，中科管理局認為，積體電路產業主要是受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算等需求持續增加，使得晶圓代工的價格調漲、記憶體訂單多，此情況展現在營業額上，此類產業營業額成長幅度就達28.9％；此外，受疫情影響，宅經濟、遠距商機需求帶動，光電產業廠商持續布局高端、高附加價值市場，以維持產業競爭力。

至於中部重要精密機械產業、生物技術產業等，因需求回溫，營業額分別成長約18.32％、34.96％。中科管理局指出，今年上半年園區引進10家高科技廠商，分別為3家中積體電路及生物技術、2家精密機械、光電及電腦周邊各有1家，再加上園區廠商增資及擴廠，上半年投資金額達1532.83億元。

此外，國科會28日審議中科投資案，再度通過艾博生技抗體公司中科分公司，將投資0.2億元進行抗體及檢測試劑產品研發。中科管理局強調，未來將持續推動創新創業激勵計畫，並加速推展中部地區生醫產業創新計劃，同時秉持綠色永續的理念，全力建構永續園區。