近年因疫情炒熱國旅風潮，國內更帶動一股露營車的車泊旅遊；中華(2204)菱利A180滿足消費者的多元需求，不僅是頭家們做生意的最佳好夥伴，也是假日野餐、車泊和露營的最佳選擇。中華菱利A180為了讓車主的休旅生活增添色彩，推出全新雙色，最鮮活的奶蓋綠，白綠鮮明的雙色設計與戶外的美景相輔相成，限定五人自排客貨車60.8萬與五人自排客車65.5萬車型。

不讓進口露營車專美於前，中華率先滿足家庭客層的掀頂式露營車需求，與阡陽科技公司攜手合作，由中華原廠授權，阡陽科技進行合法改裝，提供安心且經濟實惠的掀頂式露營車，滿足露營愛好者的使用需求。

疫情掀起國旅風潮，住宿費用水漲船高，熱門住宿總是搶手。根據中華民國露營協會調查，國內常態性露營人口已突破200萬人大關，全台露營區更超過1900多處，許多享受戶外生活的車主開始靈活運用中華菱利A180，平日工作載貨載人外，也可搖身一變成為露營車，透過簡單布置，滿足假日休閒/以車為家需求。

一說到車泊式露營，許多人都會卻步，原因是大眾普遍認為露營車費用較高，難以負荷，或是對車泊露營沒有概念，不知從何著手。中華菱利A180不忘滿足家庭客層掀頂式露營車需求，藉由中華原廠授權，阡陽科技進行合法改裝，無論在領牌或後續驗車都可放心無虞。而露營車整合掀頂式閣樓設計，創造上下兩層獨立空間，提供符合露營生活的車邊帳與抽屜式流理台配備，輕鬆自在享受露營生活與烹煮美食的愉悅。

對於一車多用的車主，中華也同步導入菱利A180專屬的EGOE歐洲進口露營套件組，該品牌露營組 外觀設計不但曾獲得國外紅點設計等多項大獎肯定，材質上也採用經防潮防焰認證的高壓層板與容易清潔之布料，為旅行的最佳夥伴。而菱利A180露營套件組最大的特色是透過簡單靈活的設計，讓內裝空間完全不須改裝，就能直接將露營套件組固定於車內，廚具、寢具一應俱全不佔空間，馬上就能開始享受露營的樂趣。整個露營套件組可置放於菱利A180後廂空間中，並不影響原車輛的乘座機能，方便平日工作事業使用，假日換裝露營車套件，同時滿足平日工作假日露營所需。