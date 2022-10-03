中華電信為因應不同客群之需求，及強化偏遠山區行動訊號涵蓋不及，陸續引進一系列衛星服務，如Inmarsat海事衛星行動通信服務、Thuraya(舒拉亞)衛星電話服務；今(3)日進一步偕同合作夥伴Garmin獨家推出「Garmin inReach衛星通訊服務」，以覆蓋全球的低軌道衛星-銥衛星為其通訊系統，在行動服務無法通訊時，能透過衛星來取得聯繫。若遇緊急狀況時，也能發出SOS緊急訊息，通報急難救援單位予以協助。

台灣是全世界高山密度最高的島嶼之一，山地、丘陵約占總面積70％，3000公尺以上高山更多達268座。政府自民國108年向全國宣布「向山致敬」開放山林政策以來，吸引國內、外山友走向台灣山岳，親近自然。

中華電信長期積極提升全台行動通訊涵蓋率，更投入上千人力至偏遠山區建設行動通信網路，完成全台計15縣市160條以上熱門登山步道之行動訊號普查，並設置超過1200處手機可通訊告示牌，提供山友最可靠的行動服務。中華電信將持續與林管處、國家公園管理處及各縣市政府密切合作，優化並精進各步道通訊品質，期一同護衛民眾登山安全。

為符合使用者戶外活動使用需求，本(3)日合作商Garmin同步上市新一代「Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置」，此裝置體積小輕量化僅100克，耐寒抗候防水，除能支援雙向訊息傳輸外，還可提供使用者所需之繁體中文輸入介面，並提供GPS導航及TracBack循跡返航、定位分享和位置追蹤等重要功能，以及長達14天的高電池續航，此將先由中華電信網路門市獨家販售。

用戶購買後，可抽空至中華電信直營服務中心或網路門市，申辦「Garmin inReach衛星通訊服務」基本服務，並於取得註冊碼後，至Garmin Explore網站訂閱「Garmin inReach衛星通訊服務」加值服務，約5分鐘內可完成所有申請，快速又簡便。為滿足不同生活形態客戶之需求，Garmin更提供6種靈活的加值服務資費，以利客戶評估做最適選擇。