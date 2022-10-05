中華電(2412)董事長謝繼茂今(5)日出席「5G開啟元宇宙大門」為題的論壇活動，他表示，近兩年全球對元宇宙賦予高度期待，中華電期望可以扮演台灣發展元宇宙的基礎，和政府、企業超前部署，不僅是迎戰下一場產業升級挑戰，更可以將台灣經驗輸出海外。

謝繼茂表示，近兩年的元宇宙大事不斷，說明人們高度期待元宇宙，而5G、雲端、AI、區塊鏈、大數據等各項數位資訊科技，都是元宇宙賴以發展的重要科技及核心動能，中華電盼為台灣奠定發展元宇宙基礎，攜手政府、企業超前布署，迎向下一場產業升級的挑戰。

謝繼茂表示，近兩年與元宇宙相關大事都讓人印象深刻，從去年5月南韓政府宣布成立元宇宙聯盟，希望用國家之力推動元宇宙產業，去年10月臉書(Facebook)把改名為「Meta」，主要就是要用企業之力，推動元宇宙產業，Meta也在台灣成立亞洲首座XR Hub，希望借助台灣製造優勢，以及內容創新能量，豐富元宇宙實力。

中華電為台灣電信龍頭，謝繼茂表示，中華電長久以來在台灣建設綿密的固定網路、行動寬頻、雲端機房，投入大量人力進行前瞻技術能力的研究，為台灣元宇宙發展奠定堅實基礎，讓台灣企業布局元宇宙消費市場商機，以及探索數位虛擬世界的新商業模式，可以超前部署，迎向下一場產業升級的挑戰，此外，也希望在政府的領導下，國內各企業攜手合作，將台灣經驗輸出海外，在元宇宙中再次展現「Taiwan Can Help」。