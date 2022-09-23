美國多次對晶片產能過於集中台灣表達擔憂，並祭補貼招手包括台積電、三星等大廠遠赴美國設廠，旨在提振美國半導體製造和研發，以及穩定供應鏈。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周四（22日）在活動中示警半導體產業過度集中的風險，台灣是世界上先進半導體的唯一來源，她認為這會對美國的國安構成風險。

《大西洋月刊》於華盛頓舉辦的活動中，葉倫表示，疫情燒出關鍵產品供應鏈的脆弱性，尤其是半導體方面，出現嚴重的斷供，微晶片持續供不應求。

根據估計，這樣的短缺導致美國去年損失2400億美元的產值。車廠被迫減產數百萬輛汽車產能。此外，葉倫進一步警告半導體產業的集中風險，她表示，「截至去年，全球近乎所有的最先進半導體製造都集中在台灣」。

葉倫續指，美國和其他國家需要安全可靠的半導體供應鏈，這是最基本的現代科技之一。她提到美國近期通過的《晶片與科學法案》，旨在建立並擴大先進半導體、成熟半導體生產，以穩定供應。

值得一提的是，葉倫在活動期間補充，在鋰等用於電池的礦物加工，美國仍十分依賴大陸，她建議礦物能在美國境內開採和加工，或是其他友好國家。