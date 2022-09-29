英特爾週三發表第13代桌機處理器，並展示全新的頂級顯示卡Arc A770且價格只要329美元，但英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus卻認為光發表新品是不夠的，英特爾必須重新贏得顧客信任，但確實還需要花費一些時間，不僅如此，她也提到英特爾並沒有放棄爭取蘋果這個大客戶。

Yahoo Finance報導，英特爾近年面臨超微（AMD）的強力追擊，又流失大客戶蘋果，競爭力已經不如早期強勁，超微不斷推出新品，並縮小彼此的市佔率差距，7月超微的市值來到1009億美元，英特爾僅以1109億美元取得微幅領先。

此外，失去蘋果的支持，始終是英特爾的痛楚，每當新的產品推出，都會再把英特爾拿出來討論，蘋果也表示，自製的處理器比英特爾的高效又節能，這讓英特爾顏面盡失。

Michelle Johnston Holthaus說，「公司並沒有放棄重新贏回蘋果的信任，雖然可能性很小。」如果英特爾持續改良設計，還是有可能讓蘋果後悔主動放棄與英特爾的合作。

報導提到，不幸的是，英特爾的轉型計畫面臨通膨肆虐、利率上升及消費者需求驟降的危機時刻，為了應對眼前的經濟風暴，Michelle Johnston Holthaus表示，英特爾將以商業用戶為主要客群。