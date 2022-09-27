為了牽制大陸高科技產業的發展，美國在半導體設備、技術及晶片進出口上設不少限制，先前輝達有2款人工智慧晶片被限制輸入大陸，引發市場震撼，然而執行長黃仁勳仍認為，輝達的資料中心晶片在大陸還是有很大的市場空間，因為絕大多數的客戶不在受限制的範圍內。

路透社報導，面對美中惡鬥，跨國企業該如何自處成為大學問，面對旗下最頂尖的高階晶片遭美國限制出口大陸，黃仁勳被問及此事時表示，受到出口限制的晶片是集團資料中心系列晶片的一部分，會繼續尋求美方的核准，順利向大陸出口高端晶片。

即便吞下出口限制令，黃仁勳仍對大陸市場持樂觀態度，「集團在大陸市場仍有廣大的空間，因為大部分的產品並沒有在限制範圍內。」此外，黃仁勳也提到，輝達不應畫地自限，會繼續在產品與技術上努力。

美方在8月31日針對輝達、超微的人工智慧晶片設下出口限制，但隔天輝達發出聲明表示，已獲得一年緩衝期直到明年9月1日，這段時間內輝達仍然可以在香港完成訂單，超微則未透露是否有獲得相關許可。