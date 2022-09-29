美東時間28日，眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）與另外36名眾議院共和黨議員推出眾院版《台灣政策法》，保留敏感外交條文、包括AIT處長任命須參院同意等。民眾黨立委邱臣遠今表示，不論法案會不會通過，都已經展現美方對台已經有超越美中台三公報跟台灣關係法等原有框架，但也須觀察期中選舉後的民意反饋。

參議院外委會9月14日以壓倒多數通過《台灣政策法》，相較於參院通過的版本，眾院版保留敏感外交條文，包括AIT處長任命須參院同意，但同樣計劃未來5年提供台灣65億美元軍援。

邱臣遠表示，無論最終台灣政策法會不會通過，現階段都已經展現美方對台關係的思維，已經有超越美中台三公報跟台灣關係法等原有框架，包括台美關係準官方的交往跟外交名稱上使用上的進一步突破。邱也說，雖眾院版略趨清晰，但還是要觀察期中選舉後，美國內民意的反饋；民眾黨樂見台美關係提升，但台灣仍須先凝聚國內共識、盤點自身能力與國防需求，才能有實質提升。

民眾黨立委張其祿分析，美國外交政策在兩岸之間是競爭態勢，民主黨提了，共和黨一定要去加碼；但他認為，美國外交政策還是會走所謂「衝突、妥協、進步」的模式，台灣想要真的拿到台灣政策法裡所有的東西，並不像想像中這麼容易，美國抗中政策一開始都會把調性喊比較高，過一陣子又會退回一中政策。