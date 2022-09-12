台南阿堂鹹粥的招牌魚肚粥和魚皮粥，月初從一碗200元大漲到260元，遭網友怒洗一星負評，一名網友表示，鼎泰豐的蝦仁炒飯也只有蝦仁、飯及青蔥，一份從240漲到250元，他質疑「怎沒人說貴？」疑問曝光，網友點出鼎泰豐3大優勢，包括良好的用餐環境、服務好、主動開發票。

原PO日前於PTT八卦板指出，鼎泰豐的蝦仁炒飯只有蝦仁、飯，再加上一點青蔥及些許調味料，一份原本賣240元，最近調漲到250元，他質疑「怎麼沒人出來喊貴？虱目魚粥的CP值感覺還比較高」。

貼文曝光，網友點出鼎泰豐3大優勢，包括用餐環境、服務及主動開發票，網友紛紛留言，「鼎泰豐環境服務大勝好嗎」、「鼎泰豐貴在服務，請問那個鹹粥有什麼服務？」、「有冷氣、有發票、服務人員會好幾國語言，鹹粥拿什麼比？」、「鼎泰豐真的強，不管是環境衛生，還是訓練都很紮實」、「鼎泰豐環境、服務、餐點都很頂」、「鼎泰豐會主動開發票」、「會開發票就贏了」。

留言中也有直言，「明明就可以選擇不去吃，硬要吵」、「市場機制，覺得貴就不要吃」、「每家店賣的東西都不一樣，是要怎麼比？」、「嫌貴不吃就好了，自然就會被淘汰掉了」、「老闆想賣多少他的事，買不買是客人的事」。