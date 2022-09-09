中秋連假前，外資法人持續撤出台股不停歇，本周連續第6周站在賣方，致使台股周線連3黑，而新台幣匯率向31元靠攏。外資本周賣超台股233.73億元，累計年初迄今外資賣超台股金額已來到1.15兆元，至於自營商亦第4周站在賣方，提款93.88億元。三大法人僅投信法人對台股不離不棄，本周持續加碼52.89億元，將連續買超周數推進至第12週，連續買超台股天數來到55天。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，下周中秋過後即將面對美國公布CPI、就業、零售銷售等數據，而9月下旬FOMC會議即將召開，包括通膨、就業等走勢都將成為聯準會資金緊縮力道的考量，根據最新CME Fedwatch數據，目前市場共識9月升息三碼的機率超過八成，預期在逐步消化資金緊縮訊息之下，中秋過後資金有望歸隊，且在各項變數逐漸塵埃落定後，有助於台股走勢回穩，進而展開反彈格局。

廖炳焜表示，除了台股本身的投資信心，美股走勢也是牽動台股表現的觀察重點，本周美股一度因為十年期公債殖利率衝高，不僅衝擊美股走勢，對於利率敏感度高的科技股更是首當其衝，也讓市場高度關注聯準會的一舉一動，特別是在經濟放緩和衰退風險升高之際，是否會持續快速升息以打擊快速上升的通膨，都將左右未來包括台股在內的金融市場走勢。

安聯投信台股團隊表示，庫存調整、砍單、降價都已在進行中，這些偏空因素股價亦多有反應；現階段，價格下跌是市場關注重點，除了等待市場持續消化，利空等訊息，現階段佈局上也建議宜暫時避開價格下跌壓力較大的標的。

安聯投信認為，雖然美元指數持續走高與外資賣超兩者之間存有一定的關聯，但實際上，外資賣超力道變化與基本面變化的關聯度更高，因此關鍵還是宜先以基本面為判斷，美元指數走勢為輔。現階段，台股雖面臨較大壓力，但要解決問題，仍需待基本面的好轉，故短期建議先看9月底聯準會政策的變化。