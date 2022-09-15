今年是中美洲友邦宏都拉斯與瓜地馬拉獨立201週年，宏都拉斯與瓜地馬拉駐台大使館今晚舉辦獨立酒會。總統蔡英文致詞表示，201年前，中美洲的人民勇敢站出來反對壓迫、爭取自由，我們台灣人民不僅能感同身受，也深刻體會、珍惜民主自由的得來不易，未來將持續與盟友們一同守護我們信仰的價值。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）也透過預錄影片跟總統及台灣友人分享瓜國國慶的喜悅，更感謝台灣人民與政府在瓜地馬拉國家發展的歷程中，一直扮演堅定支持與協助的最重要的盟友，「瓜國將永遠與台灣站在一起，共同守護和平自由。」

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）則在影音賀詞中強調，宏都拉斯正面臨歷史關鍵時刻，未來將以重建國家法治以及民主制度為重要課題，持續追求自由、和平及獨立。

宏都拉斯及瓜地馬拉獨立第201週年國慶酒會在兩國軍校生掌旗進場揭開序幕，場面莊嚴隆重。現場除了享用兩國特色食材所製作的道地美食、運用瓜地馬拉及宏都拉斯的蘭姆酒及咖啡調製的特色調酒外還擺設兩國風情的畫作及攝影作品供欣賞，讓與會近300名貴實充分沐浴在一場隆重的國家級文化盛宴之中。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障