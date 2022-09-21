19日隆重舉行英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬，各大國際媒體同步進行5個多小時的轉播，見證這歷史性的一刻。不過就有觀眾注意到，收看英國「獨立電視台」（ITV）時竟出現詭異「女聲」，連主播都沒察覺，讓不少網友直呼「怪毛的」。

What was just whispered on ITV just then? "The death is irreversible the fact that she's travelling..." pic.twitter.com/1pFiqPTqe0 — Rich J (@richyj1504) September 19, 2022

綜合外媒報導，當時女王靈柩通過威靈頓拱門(Wellington Arch)，準備啟程到白金漢宮以西20英里的溫莎城堡。主播布拉德比(Tom Bradby)配著一段空拍鏡頭解釋道，「正如你在倫敦看到的那樣，今天是一個美好的一天，女王棺木隨靈車移往倫敦西部」。透過ITV一段21秒影片，開頭突然冒出低沉又詭異的女子聲音，疑似在說「死亡是不可逆轉的…和事實…」，然後聲音逐漸變小。

主播似乎根本沒察覺到離奇的聲音，接著繼續說話。影片曝光在網路掀起討論，許多網友一致猜測，「這優雅的聲音應該是黛安娜王妃顯靈」，還有人接力想拼湊沒講完的話，稱「應該是『困住』，死亡是不可逆轉的，事實上我她被困住了」

然而，最合理的解釋是，後台有記者沒有關掉麥克風，或是王室記者塞繆爾(Julia Samuel)的聲音，此前她正在談論悲傷的人們要接受新的、不願面對的死亡事實。對此電視台尚未做出回應。