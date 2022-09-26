三立美女主播高毓璘，日前7年婚姻畫下句點，她透露離婚主因是夫妻個性不合，過程沒有任何「抓馬劇情」，經歷過這段婚姻後，她以自身經驗呼籲所有女性在婚前應先和對方同居，才不會婚後發現習慣大不同，引發不必要的爭吵。

高毓璘日前證實與前夫「個性不合」，7年婚姻畫下句點，她除了感謝支持她的雙親之外，也謝謝前夫願意面對彼此不適合的事實，並達成「感恩過去所有，未來成為彼此的家人」的共識，至於接下來的日子，她強調不僅會爭取想過的生活，也會更有自信面對接下來的人生挑戰，雖然恢復單身變成一個人，但知道自己要的是什麼，因此仍過得相當快樂。

根據《噓!星聞》報導，高毓璘坦言兩人住在一起久了，會慢慢發現彼此不適合，尤其小孩出生後問題會更多，像是自己從事新聞工作，工時長又忙碌，前夫則是希望她把時間多留給家人，觀念上的落差就會產生許多摩擦，因此早在3年前就有想離婚的念頭，在不斷與與前夫和家人溝通下，雖然最後仍走向離婚的結局，但至少是和平收場。

經歷過這段婚姻後，高毓璘以過來人身分鼓勵女性在婚前應先和對方嘗試同居，能夠事先了解彼此合不合適，由於當初和前夫短暫交往就閃婚，直到婚後才發現與丈夫生活習慣差異頗大，導致很容易產生摩擦，日前剛宣布離婚時，她也給予仍在婚姻中掙扎的人建議，強調人生要靠自己掌握，不用害怕閒言閒語，想要什麼樣的生活就去爭取。