李芳林（右五）率台南農產運銷公司員工及攤商開市拜拜。（曹婷婷攝）

梯田般綠色屋頂仍待加強美化中。（曹婷婷攝）

嶄新的新化果菜市場今天試營運，空間寬敞明亮受到好評。（曹婷婷攝）

號稱「全台最美」的台南新化果菜市場今起試營運！攤商昨天陸續完成搬遷「入厝」，今天上午由台南農產運銷公司總經理李芳林率攤商拜拜開工大吉，煥然一新的市場除有164個攤位，也有15攤輕食攤及販售台南特產的台南好物商店，不少攤商欣喜迎接新開始，首日已有民眾搶先朝聖，讚「像逛百貨公司！」

李芳林說，完成遷建工作後，首要先安置批發攤商先熟悉新場卸貨動線和環境，首日開業，有攤商抱怨攤位西曬等小問題，但更多攤商給予鼓勵「新的批發環境，真的很好！」他說，未來也期盼除硬體空間能提高市場使用舒適性，也提升蔬果交易的安全衛生和服務品質。

他也提到，最令人期待的波浪形屋頂因徒步階梯還在加強植栽鋪面工程以及增加環狀階梯警示，在美觀跟安全尚未到位前，將先不開放民眾登上階梯參觀，但民眾仍可搭電梯上4樓的觀景台欣賞周邊景致。

從高雄來的張先生，從事水果截切生意，長期來新化果菜市場採買，他說，嶄新的市場讓人像是在逛百貨公司，「新場地新希望」，看好能帶動南台灣的果菜市場發展。

由於嶄新的新化果菜市場不只有梯田般綠色屋頂，被看好成為觀光新景點，全新營運模式除了批發也有小包裝零售，未來將結合食農教育、地方創生及青農市集等，且周邊還有虎頭埤風景區、左鎮化石園區、山上花園水道博物館等觀光熱門景點，可望帶動觀光人潮，希望能吸引遊客來此採買、走走逛逛。