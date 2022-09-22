國內老牌連鎖便當店悟饕翻新品牌形象、走向年輕化，22日宣布推出全新的WOO Family系列家族，除了更年輕化的品牌識別，悟饕擬陸續推出WOO cafe瞄準咖啡族、WOO to-go瞄準外食族，以及WOO Kitchen鎖定居家快煮族，宣告悟饕正式進軍咖啡、調理包等新市場。

從台東池上起家，已有83年歷史的悟饕，目前在全台有215家門市，為國內最大的連鎖便當店。面對這幾年疫情衝擊，悟饕積極透過年輕化、時尚化、集團化發展，力圖化危機為轉機。

悟饕從2020年推出二代店新品牌「WOO」，取「悟」的同音，一方面希望傳承傳統，二方面積極走向年輕時尚化，希望能擁抱新商機。經過兩年的水溫測試，獲得不錯迴響，公司決定擴大發展成全系列的WOO Family家族。

悟饕去年9月開始與台北捷運合作，先推出WOO to-go餐車，瞄準通勤外食族，帶了就走。由於評價不錯，今年3月再進駐中華電信國際分公司，進行供餐服務。

同時間，悟饕也看準黑金商機，推出WOO cafe，進軍平價精品咖啡市場，目前已經在捷運餐車、池上總店設點。

接下來，悟饕預計今年底要推出新品牌「吾家糧倉」，透過電商通路，販售精緻包裝米、米禮盒等，把池上米鄉、以及悟饕的品牌價值發揮到最大。

明年3月，悟饕打算再推出WOO Kitchen，同樣透過電商通路平台，販售招牌肉燥、菜頭雞等居家調理包，標榜3分鐘就可以快速上菜，鎖定居家快煮族。

悟饕從品牌、產品、通路全線拓展，希望為老店注入新活力與新動能，展現餐飲集團的氣勢與多元發展的決心。