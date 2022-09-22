9月21日美國FOMC會議決議升息3碼，將聯邦基準利率區間推升至3.00-3.25％。此次聯準會升息幅度符合市場預期，但預期未來升息步調較市場預期鷹派，導致昨日股債市場較為震盪；美股四大指數均收黑，美國短天期公債殖利率顯著走高，使長短天期公債殖利率倒掛幅度擴大。

本次會議後的利率點陣圖向市場發出強烈信號：未來升息幅度更高、持續更久，具體而言，2022年加速緊縮、2023年緩步緊縮至暫緩升息，2024年開始降息但幅度不確定。會後聯準會（Fed）主席鮑爾表示目前勞動力市場仍十分緊俏，重申將長期通膨(指核心個人消費支出)錨定於2％的決心；並強調放緩升息不適用於目前狀況，因此強化市場對聯準會未來一段時間仍將持續升息的預期。

凱基投信表示，後續需密切觀察通膨數據的變化，若通膨數據出現明顯改善，聯準會才有機會減緩升息力道。目前預測2022年第四季通膨恐仍維持較高水準，需至2023年第一季才有可能顯著滑落，主因8月通膨數字仍位於8％以上的相對高點，並未反映近期能源價格與運輸成本已較年初改善等實際狀況，代表通膨從原先較為浮動的商品通膨，轉為僵固性較強的服務類通膨。

整體而言，本次會議結果符合市場預期，今年底前剩下的兩次會議仍有4～5碼升息空間，端看通膨是否出現令人信服的下降幅度；2024年某個時間點後可能進入降息循環。此次聯準會官員對於2023年的利率預期已較前次有更明確的共識，但對於2024年的政策利率看法仍相對分歧，顯示未來利率走勢的不確定性仍高，若政策利率再次超乎市場預期更緊縮，將可能導致資產價格走勢震盪。建議投資人應以分散布局、不侷限於特定投資主題及風格的多重資產策略作為投資配置核心。

股市方面， 10月中旬展開的美股財報季可能是短期上漲的催化劑，企業交出擊敗市場預期的財報數據，將有助市場信心回穩；中長期則須見到通膨出現較明顯下降，聯準會貨幣政策有轉圜空間，才有助整體市場情緒提升。現階段，建議投資人佈局高品質、高獲利能見度的企業，投資類別可鎖定較不受景氣循環影響的防禦型產業（如醫療保健）、產業基本面穩健（如REITs）、具長期成長趨勢的標的（如電動車），或趁市場因總經因素回檔之際，分批佈局涵蓋上述具長線投資價值的標的。

至於債市方面，升息預期再升高，公債殖利率揚升，壓抑債市表現。雖然近幾個月債券價格受利率風險影響而下跌，但信用利差卻未明顯擴大，部分債種信用利差甚至出現逐漸收窄的情況，反映目前多數發債企業體質依然強健，償債能力無虞。隨著市場反應貨幣政策改變，短線可能造成債市震盪，但目前各債種殖利率水準皆已經來到長期相對高點，預期隨著後續升息路徑逐漸明確後，將重新吸引資金回流。此時，投資人可趁市場震盪加劇期間，逐步建構中長期的債券部位，惟考量後續景氣放緩可能性升高，建議投資人可適度拉高信用評級債券的比重配置。