三項利空未解，國泰台大團隊連續第三季下調今年經濟成長預估，由上一季的3.4％，再下調至3.2％，且經濟成長最樂觀的情況亦從4.2％下修到3.8％，即今年破四基本無望，最差則是成長2.8％。

國泰台大經研團隊下調今年經濟成率預估的四大理由，是即便本土疫情趨緩，但一是全球央行收緊貨幣政策；二是中國大陸防疫政策依舊維持動態清零；三是俄烏戰爭久拖不決，都會使得海外需求存在不確定性，因此下調今年經濟成長預估到3.2％，這也是國泰台大團隊連續第三季下調經濟成長率預估，第一季是由3.9％下調到3.7％，第二季再下調到3.4％，這次不僅下調全年估值，更將最樂觀預期的上界，由4.2％下降到3.8％。

同時國泰台大團隊預估明年台灣經濟成長率為2.7％，全年80％機率落在2％到4％之間，即至少保二應沒問題。

目前主計處估計今年經濟成長率3.76％、明年3.05％；中央銀行則是估今年3.51％，明年則為2.9％，國泰台大團隊的預估值3.2％及明年的2.7％，比政府單位的預估要低。

另外，即是台灣央行今年前三季已升息2碼（1碼等於0.25百分點），國泰台大團隊分析，儘管景氣下行風險升高，央行仍強調以穩定通膨為先，台灣通膨雖因輸入性通膨和緩而回降較快，但仍維持2％以上，且主要央行持續緊縮。預期台灣央行仍將維持緩步升息，即今年第四季仍可能再升息，到明年第一季再視通膨與外部貨幣政策狀況調整。