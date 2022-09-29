一項最新的跨國調查顯示，發達經濟體對中國與其領導人習近平的印象近年來急劇惡化，但卻有不少人也肯定中國的經濟成長，甚至認為中國的成長對他們本國有好處。調查本身也質疑：究竟這樣的落差是怎麼造成的？

《路透》報導說，美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）布的報告顯示，雖然中國的經濟崛起和對外大量投資被一些拉丁美洲、中東和非洲國家視為積極因素，但在日本、韓國、美國和澳大利亞等發達經濟體中，與中國的經濟競爭被視為嚴重問題。

這項最新的調查報告指出，發達經濟體對中國的負面看法在2002年至2017年之間，一直徘徊在一個相對狹窄的固定區間內。但是隨著外界對中國的人權爭議和軍事力量增加的擔憂，一些國家對中國的印象在2019年至2020年期間發生了劇烈的變化。至於其他造成印象大幅變化的因素還包括中國防疫措施、中美貿易戰、強硬且激進的外交政策與南海軍事化的政策。

以美國為例，今年就有82%的受訪者表達了對中國的負面看法，高於2020年的79%。除了美國之外，2022年的調查也顯示韓國對中國處理全球事務「缺乏信心」的比例為87%，遠高於2015年的29%。在歐洲的英國，這一數字則從2014年的44%增加到2022年的70%。

該報告的主要作者西爾弗（Laura Silver）向《路透》表示：「發達經濟體對習近平處理世界事務的信心不足，總體上對該國的看法也非常消極。」這一後果讓澳大利亞、加拿大、日本和韓國等國家，越來越傾向於與美國建立經濟聯繫，而不是中國。

雖然北美和歐洲的大多數受訪者表示，他們的國家應將中國的人權問題置於經濟聯繫之上，但以色列、馬來西亞、新加坡和韓國的大多數受訪者表示，加強與北京的經濟關係更為重要。

皮尤研究中心自2002年以來，一直在研究全球對中國的看法，並收集了60多個國家的數據。但在新冠疫情爆發期間，皮尤承認，他們很難對大多數新興經濟體進行調查，因此本次的分析更側重於2020年至2022年期間，在發達國家所做的調查結果。