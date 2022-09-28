我國預計在10月13日解封邊境，入境檢疫放寬為0＋7，中華航空總經理高星潢今指出，10月訂位有顯著增加，11、12月則是暴增，入境檢疫放鬆後，對客運市場抱有很大希望，但在高油價、通膨與供需考量下，高機票會維持一段時間，直到市場機制讓它恢復。

高星潢指出，邊境宣布開放之後，第1波旅客量本來就會少一點，因為做國外旅遊需要長時間準備。目前的訂位情形，11、12月爆量，10月則有顯著增加，但公司沒辦法抓出準確數字，因為數字每天都在增加，顯示檢疫放鬆，大家對客運抱有很大希望。

高星潢說，受油價居高不下影響，機票價格無法一下回到正常，加上全世界都遇到通膨問題，預計解封後即使客運恢復，也會有一段高票價時期，直到市場機制讓它恢復回來。

高星潢表示，邊境解封後，華航對客運市場有很大期待，因此計畫開航宿霧、峴港等新航點，能讓國人能出國放鬆。