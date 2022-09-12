國內今天新增2萬5346例本土個案、237例境外移入個案，另公布28例染疫死亡。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，比前一天還要少，應該是假日關係，和上周一相比上升6％，顯示目前病例仍在上升，請民眾落實防疫。

本土個案分布仍以新北最多，共新增5205例，其他依序為台北3006例、台中2946例、桃園2699例、高雄2054例、台南1549例。

另今天公布28例死亡個案，年齡介於60多歲至90歲以上，其中24例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗，確診日介於今(2022)年7月26日至9月9日，死亡日期介於8月29日至9月9日。周志浩說明，死亡病例數和上周差不多，呈現穩定情形。

指揮中心說明，今日新增237例境外移入個案中，為125例男性，112例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)，美國、泰國、日本、澳門及菲律賓(各2例)，新加坡、阿拉伯聯合大公國、韓國及馬來西亞(各1例)移入。另212例感染國家調查中。入境日期介於今年8月12日至9月11日。