根據《人民日報》報導，從四川省「9·5」瀘定地震抗震救災省市（州）縣前線聯合指揮部了解到，截至10日14時，此次地震災情已造成88人遇難（甘孜藏族自治州瀘定縣50人、雅安市石棉縣38人）、30人失聯，醫院救治傷患420多人（其中危重傷10人、重傷39人），目前在院治療260餘人。

而在救災方面，累計出動解放軍和武警部隊、消防救援、森林消防、公安特警、安能集團、應急安全生產、航空救援、社會應急救援、醫療衛生等各類救援力量1萬多人，累計搜救被困群眾650多人，轉移避險群眾6萬餘人。

此外，除S217線僅剩桃壩至石棉界約8公里仍在抓緊搶通外，震區國省幹線基本全線暢通；搶通恢復基站281個、受損光纜471公里，鄉鎮通信全面恢復，村組通信基本恢復；搶修恢復變電站8座、輸電線路60條，恢復供電3.76萬餘戶。

另透過安全應急評估城鎮農村房屋建築1萬6052棟、市政道路55公里、市政設施48處，瀘定縣應急評估工作已基本完成。據近日現場觀測，灣東河部分堰塞體已被衝開，灣東河河口匯入大渡河流量恢復正常，堰塞湖風險已基本解除。