遺體被運往殯儀館，等待相驗。（李奇叡攝）

永和警分局偵查隊長李志祥說明案情。（李奇叡攝）

新北市永和區智光街昨晚驚傳分屍案，54歲梁姓男子被殺害、肢解，警方進門時驚見他只剩左腳的屍體，頭顱消失。據悉，梁男和73歲大哥長年同住，相處不睦，加上種種疑點，警方懷疑大哥涉有重嫌，目前掌握大哥行蹤，已經搭車逃往北市。

據悉，梁男家中有9個兄弟姊妹，6男3女，而梁男為最小的弟弟，最大的大哥過去在某政府機關擔任司機現已退休，因兩人皆未成家，因此長年和母親住在一塊，由梁男負責照顧母親，十分孝順，曾有鄰居看見他背著母親上下樓梯，母親於近年過世。

不過梁男和大哥相處不睦，親友也指出，梁母離世後兩人持續發生口角，梁男更多次遭言語威脅，從法院判決書更可得知，梁男大哥曾在2011年10月時因不滿中風母上廁所時間過長，口出惡言驅趕，並回嗆出言制止的梁男，從廚房拿來菜刀，朝梁男吆喝「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」，讓梁男嚇得報警，大哥遭家暴起訴，被判拘役50天。

新北市永和區昨晚驚傳分屍案，警方拉起封鎖線。（李奇叡攝）

有鄰居透露，梁男大哥曾詢問垃圾車清運時間，而根據警方調查，8月31日晚間6時58分許，一男從該處拖行紅色行李箱和多個包包出門，經梁男二哥、三哥及五哥指證，該男為大哥無誤，目前行蹤成謎。

根據親友說法，加上種種疑點，目前警方朝大哥涉有重嫌方向偵辦，並掌握最新行蹤，得知他搭車朝台北市方向逃逸，正全力追查，盼盡速破案。