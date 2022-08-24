男歌手謝和弦頗有音樂才華，創作表現亮眼，個性相當率直，經常會有驚人之舉，私生活上他與前妻Keanna離婚，兩人在社群媒體上爆發糾紛，後來再婚新歡莉婭，不久卻又再傳離婚風波；近日謝和弦在社群平台踢爆有人以他的名義詐騙，提醒粉絲不要上當。

謝和弦今（24）日在facebook發文，表示收到別人私訊詢問是否和照片中的人有生意上的來往，該截圖中謝和弦對著鏡頭嘟嘴，另外的男子手比謝和弦的招牌手勢，似乎關係親密，謝和弦直接回應對方：「沒有喔」，並直言：「請大家要小心這個光頭王騙子，到處騙人去泰國大麻農場投資，亂入活動跟我拍照偽裝成粉絲」，謝和弦說自己完全沒有接洽，不知怎麼就變成代言人，他也猜測到對方會用合照來大做文章，還透露活動結束時這個人拿了一袋現金給他，說是送謝和弦的禮物，「我給了他一個鄙視的眼神，然後把他當成空氣就走了。」

謝和弦更大膽猜測：「那些錢，搞不好也是詐騙來的！天下沒有白吃的午餐，只有在等午餐掉下來的白痴，哈們。」而事情鬧大後，照片中的男子以Dr.Kaycha公司為名發出聲明，「針對日前與謝和弦合作一案之誤解，本公司 Dr.Kaycha 對謝和弦扣哥造成困擾非常抱歉」，並表示將捐一百萬給癲癇醫療協會。

不過謝和弦仍不買單，親自下場回應：「本人完全沒有要合你X的作，也從來沒談過，你腦袋是不是有誤解？你應該要對那些被你詐騙的人道歉才對。」