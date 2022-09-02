Makiyo（川島茉樹代）今年5月宣布雙喜臨門，與小她3歲、投資醫美事業的小開「小金」先生結婚，如今懷有8個月身孕、臨盆倒數的她日前卻被拍在路邊吞雲吐霧，令人擔心對胎兒的影響，但Makiyo未正面回應。昨(1日)她開心分享孕婦寫真，可見她僅穿內衣褲，秀出升級到G罩杯的傲人雙圍，引來粉絲誇她是最辣孕婦。

Makiyo當年接拍手機廣告，又發行第一張同名專輯搭上《麻辣鮮師》片頭曲走紅，2012年卻與丫子（曾瓊慧）、湘瑩捲入醉毆運將事件，引發軒然大波。今年5月Makiyo宣布閃婚當媽，並上小S節目還原認識男友經過，透露男友當下「壁咚」對她告白，讓她覺得好像不接受不行，令小S質疑：「妳怎麼好像有種硬著頭皮上的感覺？」Makiyo逗趣的回說：「講義氣就是這樣！」而一旁的派翠克傻眼道：「婚姻有在講義氣的哦？」

身為準媽媽的Makiyo透露自己前期孕吐、後期長痘痘，到現在胖了15公斤，還因為寶寶壓迫膀胱導致頻尿，胸部水腫自嘲形狀變成木瓜，光是洗澡碰到水就會痛，而她先前被拍到在路上吞雲吐霧，據《鏡週刊》報導，Makiyo姊姊稱妹妹目前已戒酒但無法戒菸，還舉過世的Ma媽媽為例，透露Ma媽媽當年懷孕也是沒戒菸，繼續吞雲吐霧，一家人行徑令人嘆為觀止。

昨Makiyo轉發自己拍孕婦寫真的美照，她開心寫下：「大肚子嘍~~~~~」，可見她僅穿白色內衣褲及蕾絲罩衫，中空露出超凸孕肚，傲人雙峰相當搶眼，網友也回：「好美的孕肚照」、「怎麼會有這麼美麗性感的孕婦！」、「好美喔，期待寶寶的來到」、「漂亮可愛祝順產」。

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