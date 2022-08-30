女星Makiyo（川島茉樹代）去年底與小4歲老公交往後沒多久，就發現懷有身孕，讓小倆口決定互許終生，並於今年520當日到戶政事務所公證結婚，不過目前有8個月身孕的她，似乎不顧胎兒健康，和老公及家人在路邊吞雲吐霧，據悉，Makiyo由於菸癮太重，並不打算戒菸。

根據《鏡週刊》報導，身懷六甲的Makiyo 上個月被拍到和家人聚餐，不過走出餐廳時卻與親友一起吞雲吐霧，似乎不顧自己懷有身孕一事，除了會影響腹中胎兒健康，也引發社會觀感不佳，加上亂丟菸蒂等行為，都已經觸犯《菸害防制法》，恐將引起不少爭議。

不過Makiyo姊姊透露她為寶寶健康著已戒酒，也不上夜店，但卻沒有戒菸的打算，主要她是菸齡超過20年的老菸槍，一時半刻要斷絕菸癮頗有難度，不過已經減少抽菸頻率，接著還舉過世的母親為例，表示當年母親懷孕時，也是沒有顧忌一直抽菸，態度令人傻眼，雖然母親罹患肺癌過世，讓Makiyo一度揚言戒菸，但因為禁不起誘惑，最終仍無法成功，不過許久沒過夜生活的她，表示已經訂年底的夜店包廂，做完月子將馬上回歸「產後派對」。

日前受訪被問及婚後是否擔心婆媳問題？Makiyo表示和公婆相處融洽，完全沒有感受到年齡隔閡，關係比較像跟朋友相處一樣，她強調由於渴望家的感覺，如果可以會想跟公婆一起住，想法與同齡結婚女子大不同。

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