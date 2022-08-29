女星謝忻曾在英國留學，還當過中學的音樂老師，偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，被恩師黃義雄相中踏入演藝圈，因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號，與胡瓜主持《綜藝大集合》榮獲第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎；近期謝忻發出一段浴室遭破門而入的短片，她穿著性感比基尼，讓粉絲直呼：「WOW sexy!」

謝忻昨（28）日在Instagram分享影片，似乎要準備洗澡，只見她站在浴缸邊緣，後方是大片落地窗，景色非常美，謝忻聽到開門聲立刻轉頭害羞地遮鏡頭，外披的白色浴袍也因為動作滑落香肩，裡面的黃色中空比基尼瞬間露出，深邃事業線和渾圓南半球曲線讓網友看到血脈賁張，纖細小蠻腰和筆直美腿堪稱完美，火辣身材令網友大飽眼福。

影片曝光後，網友也激動留言：「好美！人美！泳裝美！」、「好美麗的身材」、「好美，好喜歡妳」、「好漂亮」、「可以在多3秒鐘嗎～」、「妳的相機拍的不清楚，下次可以找我幫妳拍」、「WOW sexy!」、「實在太好看了」、「太過份，美的太過份了」、「太美了吧」。

而謝忻之前拍攝過一組大尺度寫真照，本來並不打算公開，沒想到合作攝影師的雲端硬碟遭到外部入侵，讓謝忻的照片外流，她提告後近日收到結果，大意是說，之前照片被盜取外流的事件，檢警查不出來，因此結案。她坦言一開始的心情是錯愕，但伴隨而來的是氣憤、難過、無助。更直呼：「現在，我不知道該相信什麼了。」