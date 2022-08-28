女星Angelababy（Baby、楊穎）擁有四分之一的混血基因，早年在港台發展時外貌擁有混血感，精緻外型讓不少人驚為天人，不過近年混血感隨著妝容的改變減少，但漂亮外表仍受到許多粉絲喜愛。大多經營微博的她，Instagram粉絲人數總算突破一千萬，寵粉的Angelababy發出美照福利答謝粉絲。

Angelababy的Instagram粉絲追蹤數突破一千萬，她在昨（27）日放出一系列美照回饋粉絲，Angelababy特意以英文開心寫下：「10M追蹤者，愛你們大家三千次，謝謝」，相當體貼海外粉絲，以英文交流讓許多網友大讚有誠意。照片中她身穿GEORGES HOBEIKA的2022秋冬高定，亮黃色洋裝在背後還有巨型蝴蝶結裝飾，裙身以大面積的鑲嵌水鑽裝飾，約有一尺長華麗裙襬，風格宛如夢幻公主，瞬間吸引粉絲的目光，平口衣領露出大片香肩和若隱若現的豐滿上圍，她曬出鉛筆般修長的美腿，既甜美又性感的身材電暈一票粉絲。

不過這些圖片早在前幾日就已經在微博發過，Angelababy在照片的最後放上私藏影片，畫面一開始從腰身的禮服細節不斷往上，直到胸口處，她才舉起鏡頭對著臉拍，Angelababy不忘對鏡頭展現甜美微笑，不過俯拍視角意外拍攝到她的事業線，雖然只有一閃而過，但也足夠讓粉絲大飽眼福。

許多粉絲送上祝福：「恭喜寶貝在海外網獲得一千萬粉絲呀」、「老婆恭喜妳10M粉絲了」有人注意到背景音樂是當紅女團的歌曲，意外曝光Angelababy的歌單「BGM是BLACK PINK 的新歌」。