大陸23歲新生代女星趙露思，近幾年憑著甜美臉蛋與高挑身材，於超夯電視劇《傳聞中的陳芊芊》、《且試天下》中演出而逐漸嶄露頭角，成為家喻戶曉的女星，近期她又與男星吳磊合作正在熱播的古裝劇《星漢燦爛‧月升滄海》，使人氣再度攀升。而日前受珠寶品牌寶格麗的邀情出席活動的兩人，不僅一現身就受到大批媒體的矚目，趙露思還罕見秀出的火辣好身材，立即引起網友注意。

趙露思與吳磊昨（24）日受邀出席珠寶品牌寶格麗所舉辦的活動。只見，吳磊穿著一件帥勁的黑色絲絨西裝，裡面疑似什麼都沒穿，完美展示出品牌的珠寶，帥氣模樣電暈現場所有人；到了趙露思，則是穿著一件由知名服飾品牌Vivienne Westwood所設計的白色絲質洋裝優雅現身，禮服胸口深U的性感設計，加上腰部抓皺的剪裁，使豐滿北半球與身材曲線完美呈現，搭配她甜美笑容，同樣電暈一票粉絲。

但有部分網友發現趙露思疑似領口太低、不太合身，使胸貼意外走光，不過仍不影響她的美貌，大部分網友看了仍直呼「露思實在太好看了」、「他倆真的是絕配」、「果真是男的帥女的美」、「我吳露可逃了」、「這是我看過他紅毯最好看的一次」、「誰看了不說好絕」、「美到升天」、「這身材真棒」、「露思請嫁給我」。