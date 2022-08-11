大陸34歲女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》，和女星周冬雨共同獲得金馬影后，演藝之路也因此大開，粉絲們都相當期待她能推出更多好作品，但沒想到2021年她爆出與「盤尼西林」主唱張哲軒熱戀後便開始神影，對於感情生活更是相當低調，從未公開承認過戀情。不過，今日正逢30歲生日的張哲軒，凌晨在微博上曬出一張裸身刮鬍子的照片，意外釣出馬思純現身留言，也被網友解讀「官宣戀情」。

張哲軒今日凌晨12點一過，便在微博上PO出一張自己在浴室內裸著上半身、對著鏡子刮鬍子的黑白照，並在文中寫下「而立，感謝陪伴，住攝影師電影票房大賣」，沒想到沒多久後馬思純就現身留言區回應「謝謝你咧」加上生日蛋糕的圖示，等同認了自己就是掌鏡人，也被粉絲解讀為公開戀情，瞬間嗨爆留言區，紛紛表示「我能當沒看見嗎？」、「挑了一張這個來當宣傳，顯示了品味」、「生日快樂小樂哥，對馬思純好點」、「真服了，祝福您們」、「過完生日了秀恩愛了，那什麼時候發專輯，要不就現在吧」、「對小馬好一點」意外引起熱議。

事實上，馬思純自從去年爆出戀情後一度消失在演藝圈中，還被眼尖的網友發現她疑似大腹便便與男友在英國待產，但兩人對於感情生活始終十分低調，未曾出面公開過，直到近日馬思純才在粉絲群公開自己罹患「慢性病抑鬱症」，休息了一年才逐漸好轉，同時宣布即將推出全新作品《斷橋》，令粉絲們相當期待。